صلاح في منافسة مع ميسي على جائزة الحذاء الذهبي

دخل الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي قائمة المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي بعد انتهاء نصف موسم بالدوريات الأوروبية الكبرى “بيج 5” .

نجح محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في تسجيل 17 هدفاً بمجموع 34 نقطة يتفوق بهما على الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الأسباني الذي يملك في رصيده 16 هدفاً بمجموع 32 نقطة .

محمد صلاح يتفوق على ميسي

وتضم قائمة الصراع على الحذاء الذهبي بعد نصف موسم بالدوريات الكبرى في أوروبا 6 لاعبين يتصدرهم تشيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو الإيطالي الذي أحرز 20 هدفاً بمجموع 40 نقطة ثم إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان صاحب الـ 19 هدفاً بـ 38 نقطة.

وجاء في المركز الثالث كلا من ماورو إيكاردي نجم إنتر ميلان الإيطالي برصيد 18 هدفاً و 36 نقطة ويتساوى معه هاري كين لاعب توتنهام بـ 18 هدفاً و 36 نقطة وفى المركز الرابع محمد صلاح صاحب الـ 17 هدفاً و 34 نقطة وأخيراً ليونيل ميسي بـ 16 هدفاً و32 نقطة.

ويحتل الدولي المصري محمد صلاح وصافة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفاً خلفاً لهاري كين المتصدر برصيد 18 هدفاً.

ويتم حسم جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا من خلال ضرب عدد الأهداف في عدد نقاط 2 أو 1.5 أو 1 وفقاً لمستوى الدوري الذي يلعب فيه اللاعب وإليكم مستويات الدوريات الكبرى لإحتساب عدد النقاط كالتالي …

الدوري الايطالي (2)

الدوري الاسباني (2)

الدوري الانجليزي (2)

الدوري الألماني (2)

الدوري الفرنسي (2)

الدوري الهولندي (1.5)

الدوري البلجيكي (1.5)

الدوري البلغاري (1.5)

الدوري السويسري (1.5)

الدوري الاسكتلندي (1.5)

الدوري البرتغالي( 1.5)

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