تفوق النصر ودياً على التعاون استعداداً للدوري الليبي

بنغازي 09 يناير 2018 ( وال ) – تفوق فريق النصر الأول لكرة القدم مساء الأثنين، ودياً على ضيفه التعاون بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد .

هذا وقد أقيمت المباراة مساء الأثنين على أرضية ملعب نادي النصر، حيث شهدت مشاركة الوافدين الجدد في صفوف الفريق وهما البرازيلي كوتينهو، إبراهيم العجيل، وقد انهى النصر الشوط الأول لصالحه بهدفين دون رد، سجلهما عمر بوخريص، والمدافع حسين صالح .

وفي الشوط الثاني، عزز فريق النصر تقدمه على مستوى النتيجة، واستطاع الوافد الجديد البرازيلي كوتينهو من تسجيل الهدف الثالث، قبل أن يتمكن عزو بنينا من تسجيل رابع الأهداف، وقلص الفارق فريق التعاون بواسطة عبد السلام حركة، لتنتهي المباراة بعد ذلك بهذه النتيجة .

وتُعد هذه المباراة التي توسطها الحكم محمد العفاس، تحضيرية واستعداديه لمنافسات مرحلة الإياب من البطولة المحلية لكرة القدم . (وال- بنغازي) س أ / س ع/ ر ت

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