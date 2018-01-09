مودريتش يدفع مليون يورو لإنهاء قضية الاحتيال الضريبي وديا

وافق الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني، على دفع غرامة قدرها مليون يورو، للهروب من عقوبة السجن، في قضية الاحتيال المتهم فيها من قبل مصلحة الضرائب.

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن لوكا مودريتش دفع غرامة تبلغ قيمتها مليون يورو لتجنب عقوبة السجن، وإنهاء قضية التهرب الضريبي المتهم فيها بشكل ودي.

وأكد لاعب كرة القدم الكرواتي، أنه قبل رأى مصلحة الضرائب وإلتزم بدفع الغرامة دون نقاش، على الرغم من أنه لا يعترف بتلك الاتهامات ويعتبر أنه لم يتصرف بشكل غير قانوني، ولم يتهرب من الضرائب، ولكنه يرى أن دفع مليون يورو، أفضل كثيرا من تحمل المخاطر والوقوف أمام المحكمة للدفاع عن نفسه.

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