حرب التذاكر تحتدم بين يونايتد واشبيلية بدوري أبطال أوروبا

وكالات – المتوسط:

احتدمت “حرب التذاكر” بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وأشبيلية الإسباني بعدما قرر الأول التعويض على جمهوره بدفع جزء من السعر الذي حدده الأخير للمباراة المقررة على أرضه الشهر المقبل في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، من خلال رفع سعر التذكرة للقاء الإياب المقرر على أرضه.

وحدد اشبيلية سعر التذكرة بـ89 جنيه استرليني (120 دولار أميركي) للفريق الزائر، ما دفع بيونايتد الى رفع سعر التذكرة لمباراة الاياب الى نفس القيمة، على أن يقتطع من كل تذكرة مبلغ 35 جنيه استرليني من أجل التعويض على مشجعيه الذين قرروا مؤازرته في ملعب “رامون سانشيس بيسخوان” في اللقاء المقرر في 21 فبراير.

وهذا الأمر يعني بأن كل مشجع ليونايتد أن يدفع 54 جنيه استرليني ثمن التذكرة، وهي نفس القيمة التي دفعها جمهور ليفربول عندما حل الأخير في ملعب اشبيلية (3-3) خلال مباراتهما في دور المجموعات.

وقال يونايتد في بيان أنه “في هذه الحالة، نعتقد أن مشجعينا الذين سيسافرون (الى اشبيلية) تمت معاملتهم بشكل غير عادل من خلال الرفع المبالغ به لأسعار التذكرة من النادي المضيف”.

وتابع “لقد تلقينا الكثير من الطلبات من الأفراد ومجموعات المشجعين للتدخل في هذه المسألة. أثير هذا الموضوع مع اشبيلية، وداخليا (في يونايتد).

لكن في نهاية المطاف، لم يوافق إشبيلية على خفض ملحوظ في أسعار التذاكر المخصصة لجماهيرنا الى ما نعتبره مستوى معقولا”.

واعتبر يونايتد أنه من العدل أن يفرض على جمهور الفريق المنافس نفس التسعيرة، مضيفا “لذلك، اتخذنا قرارا صعبا بأن نفرض على مشجعي اشبيلية تسعيرة للقاء الإياب على أولد ترافورد بنفس قيمة ما فرض على مشجعينا للقاء الذهاب. سنستخدم هذه الزيادة للتعويض على مشجعينا. ونحن نريد أن يكون هذا الأمر بمثابة رادع لمنافسي لمستقبل الذين يتطلعون الى زيادة أسعار التذاكر المخصصة لجمهورنا خارج ملعبنا”.

وزعم اشبيلية أن يونايتد لم يلتزم بإرشادات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن التذاكر وتخصيص 5% من التذاكر لمشجعي النادي الأندلسي الذين حصلوا على 3000 مقعد للقاء الإياب، عوضا أن يخصص لهم 3800 معقد.

وفي بيان نشره على موقعه الرسمي، أعلن اشبيلية أنه سيعوض ايضا على جمهوره في ما يخص تذاكر مباراة الإياب، مؤكدا بأنه سعر التذكرة سيبقى كما كان، أي 60 يورو، لأن النادي الأندلسي سيدفع المتبقي من قيمة التذكرة.

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