اجتماع روابط أندية الجبل الأخضر ل”التقارب والتواصل”

عقدت روابط مشجعي أندية الجبل الأخضر اجتماعها الأول بقاعة الاجتماعات للقرية السياحية مدينة شحات والذي كانت أبرز محاوره التعارف والتقارب والتواصل بين شباب وجماهير الأندية بالمنطقة.

و تم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على تشكيل (اتحاد روابط أندية الجبل الأخضر) بحيث يكون لهذا الاتحاد دوراً مهماً وحيوياً خاصة في المجالات الثقافية والاجتماعية سواء بالمنطقة أو خارجها.

يذكر أن منطقة الجبل الأخضر تضم العديد من الأندية والتي من أبرزها الأخضر، البيضاء، والأفريقي، دارنس درنة، وشباب الجبل، والصداقة شحات، والبرانس امساعد، والقيروان القبة، ونسور مرتوبة.

