مجهولون يعتدون على لاعب منتخب مصر للمصارعة

المتوسط:

عقب انتهائه من تدريبه الصباحي أمس في محافظة الدقهلية، اعتدى مجهولون على بطل المصارعة المصري، عبد اللطيف منيع، وأحدثوا قطعا في أصبعين بيده.

ونقلت سيارة إسعاف اللاعب إلى مستشفى خاص بالمدينة، بينما كان مصابا بشكل بالغ في يده، حيث قال شهود عيان إن مجهولين اعتدوا على اللاعب بالأسلحة البيضاء وفروا هاربين.

وأكّد والد اللاعب، محمد منيع، أنّ ابنه “عبداللطيف منيع بطل العالم وبطل أفريقيا في المصارعة الرومانية لثلاث دورات، تم الاعتداء عليه من قبل بلطجية في شارع المتاجر الشعبية في مدينة دكرنس التابعة لمحافظة الدقهلية حتى يشتهروا في دكرنس بأنهم هم من ضربوا البطل، ولا يقدر عليهم أي إنسان آخر”.

وأشار والد اللاعب، إلى أنّهم تربصوا بابني بعد خروجه من التمرين، واعتدوا عليه بالشوم والسنج فقطعوا له السبابة والوسطى في يده اليسرى، بالإضافة إلى كدمات على كتفه، وأجرى الطبيب جراحة له استمرت نحو 5 ساعات”.

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