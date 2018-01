“المهمة الليبية” في “الشان” تبدأ من “أدغال أفريقيا”.. غدا

218TV| خاص

آزاد عبدالباسط

يخوض فرسان المتوسط أول اختبار حقيقي غدا عندما يلتقي منتخب غينييا الاستوائية بملعب طنجة ضمن منافسات بطولة أفريقيا للمحليين التي تستضيفها العاصمة المغربية هذه الأيام.

أهمية البداية

رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم الدكتور جمال الجعفري اجتمع مساء أمس ببعثة المنتخب في محل اقامتهم في مدينة طنجة، وشدد على أهمية الفوز في المباراة الافتتاحية لما له من أثر إيجابي في بقية المشوار، إذ أن المنتخب الوطني كان قد فاز في مباراته الأولى في شان 2014 ، وتعادل في كل المباريات الأخرى وحسم الأدوار النهائية بركلات الترجيح، ولكن عاد لليبيا بكأس البطولة ، مما يعني أن مباراة غينيا ستكون هي مفتاح البطولة.

معنويات المنتخب

المدير الاداري للمنتخب أكد أن المعنويات عالية وأن الأمور تسير بشكل جيد جدا وأن الشباب عاقدون على العزم على تشريف ليبيا ويأتي تصريح الخمسي هذا في وقت تشهد فيه الكرة الليبية عدة تخبطات أبرزها قضية كليمنتي والمهلة الممنوحة من قبل الفيفا لتسديد ديون المدرب الإسباني، من جهتها تأمل الجماهير الليبية أن لايتأثر فرسان المتوسط بالظروف التي تمر بها الكرة في ليبيا واضعين أملهم فيهم وأمانياتهم بالعودة بلقب قاري من المغرب

بداية قوية للمغرب

المنتخب المغربي المستضيف يعتبر من أبرز المنتخبات المؤهلة للتتويج باللقب فالمنتخب الذي يستعد من خلال الشان للمشاركة في كأس العالم أثبت ذلك ببداية قوية بعد أن دك شباك موريتانيا برباعية نظيفة وهو نفس المنتخب الذي واجهه الفرسان في تونس وديا وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ، لذلك على رجال المريمي أن يظهروا بأفضل صورة ان كان يريدون مقارعة المغرب والعودة بلقب من أراضيها.

