«لويس سواريز» يقود برشلونة لانتفاضة أمام ريال سوسيداد

المتوسط:

أحرز لويس سواريز هدفين ليقود برشلونة المُتصدر لتحويل تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز مثير 4-2 على مضيفه ريال سوسيداد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الأحد.

وتقدم ويليان جوزيه بهدف لسوسيداد في الدقيقة 11 وأضاف خوانمي الهدف الثاني في الدقيقة 34 في الملعب الذي لم يحقق فيه برشلونة أيفوز في الدوري منذ 2007.

لكن سواريز صنع هدف تقليص الفارق للبرازيلي باولينيو قبل نهاية الشوط الأول ثم سجل مهاجم أوروجواي هدفين بنفسه في الشوط الثاني ليضمن لبرشلونة البقاء بلا هزيمة في المسابقة هذا الموسم.

وأضاف ليونيل ميسي الهدف الرابع من ركلة حرة رائعة في الدقيقة 85 لينهي اللقاء بفوز كبير للفريق الذي بات يتقدم بفارق 19 نقطة على ريال مدريد حامل اللقب وصاحب المركز الرابع الذي خسر على أرضه1-صفر أمام فياريال السبت.

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