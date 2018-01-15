قائمة المنتخب الوطني في مواجهة غينينا الاستوائية

وكالة أخبار ليبيا24- خاص

أعلن الطاقم الفني للمنتخب الليبي للمحليين عن تشكيلة المنتخب التي ستواجه غينينا الاستوائية اليوم الاثنين بملعب طنجة المغربية في إطار افتتاح مباريات المجموعة الثالثة للشان .

وبحسب مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم عمر المريمي , فإن التشكيلة هي في حراسة المرمى محمد نشنوش ,وفي خط الدفاع معتصم صبو ، أحمد التربي، الكيلو ، سند الورفلي .

وفي منتصف الملعب محمد الترهوني ، بدر حسن ، عبد الرحمن العمامي, وفي الهجوم صالح طاهر ،عمر عريبي ، سالم عبلو البدلاء احمد عزاقة ، فتحي الطلحي ، سعد اجبارة ، المهدي الهوني ، علي معتوق ، عبد المعين خماج ، مهند عيسى ، زكريا الهريش ،عامر التاورغي ، عبد السلام الفيتوري ،مفتاح طقطق ، المعتصم بوشناف .

هذا وستقام المباراة بملعب طنجة على تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت ليبيا .

يشار أن المنتخب الوطني الليبي سبق وأن حقق لقب بطولة افريقيا للمحليين “الشان” عام 2014 .

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