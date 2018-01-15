اخبار الرياضة

قائمة المنتخب الوطني في مواجهة غينينا الاستوائية

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

وكالة أخبار ليبيا24- خاص

أعلن الطاقم الفني للمنتخب الليبي للمحليين عن تشكيلة المنتخب التي ستواجه غينينا الاستوائية اليوم الاثنين بملعب طنجة المغربية في إطار افتتاح مباريات المجموعة الثالثة للشان .
وبحسب مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم عمر المريمي , فإن التشكيلة  هي في حراسة المرمى  محمد نشنوش ,وفي خط الدفاع معتصم صبو ، أحمد التربي، الكيلو ، سند الورفلي .
وفي منتصف الملعب محمد الترهوني ، بدر حسن ، عبد الرحمن العمامي, وفي الهجوم صالح طاهر ،عمر عريبي ، سالم عبلو البدلاء احمد عزاقة ، فتحي الطلحي ، سعد اجبارة ، المهدي الهوني ، علي معتوق ، عبد المعين خماج ، مهند عيسى ، زكريا الهريش ،عامر التاورغي ، عبد السلام الفيتوري ،مفتاح طقطق ، المعتصم بوشناف .
هذا وستقام المباراة بملعب طنجة على تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت ليبيا .
يشار أن المنتخب الوطني الليبي سبق وأن حقق لقب بطولة افريقيا للمحليين “الشان” عام 2014 .

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