تعرف على حارس المرمى الجديد في نادي خليج سرت

المتوسط:

تعاقد نادي خليج سرت المنافس بالدوري الليبي حارس المرمي كمال بالقاسم التراغني قادمًا من صفوف نادي الشرارة بسبها.

و أكد نائب رئيس اللجنة الإدارية بنادي خليج سرت الرياضي أحمد سعد غيث انضمام بالقاسم وانتظامه في تدريبات الفريق استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز بعد فترة من التوقف بسبب التفرغ للدور الرباعي من ناحية واستعداد المنتخب الوطني لبطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحلين (الشان) المقامة حاليا في المغرب.

وأضاف ، إن نادي خليج سرت كان حريصًا على دعم مركز حراسة المرمى وتحديدًا عبر التعاقد مع بالقاسم الذي حظي بتأييد الجهاز الفني ليتسلم غلالته ويدخل البرنامج التدريبي.

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