فيديو.. سوبر هاتريك نيمار يقود سان جيرمان للفوز على ديجون بـ 8 أهداف

وكالات – المتوسط:

سحق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفه ديجون بثمانية أهداف نظيفة فى اللقاء الذى جمع الفريقين، مساء الأربعاء، على ملعب “حديقة الأمراء” فى ختام مباريات الجولة 21 من الدوري الفرنسي.

أنهى فريق العاصمة الفرنسية الشوط الأول متقدما برباعية جاءت عن طريق ثنائية للنجم الارجنتيني دى ماريا فى الدقيقتين 4 و 15، وأضاف المهاجم الأوروجويانى إدينسون كافانى الهدف الثالث فى الدقيقة 21، ليعادل النجم السويدى زلاتان إبراهيموفيتش فى صدارة هدافى الفريق الباريسي التاريخيين برصيد 156 هدفا، وعزز النجم البرازيلى نيمار الهدف الرابع بالدقيقة 42 من زمن اللقاء.

واصل سان جيرمان طوفانه الهجومي، حيث سجل نيمار ثنائية فى الدقيقتين 57 و 73، ثم أضاف كيليان مبابي الهدف السابع بالدقيقة 77 وأختتم نيمار حفلة الفريق الباريسي من ركلة جزاء فى الدقيقة 83 من زمن اللقاء.

بتلك النتيجة عزز سان جيرمان صدارته للدوري الفرنسي برصيد 56 نقطة، متفوقا بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه فريق ليون، بينما تجمد رصيد سان جيرمان عند النقطة 25 فى المركز الحادي عشر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية