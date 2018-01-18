الأخضر يحسم “ديربي الخماسيات” على حساب “الصداقة شحات”

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في أجواء رياضية حماسية حقق فريق الأخضر لقب بطولة الجبل الأخضر لكرة القدم داخل الصالات بفوزه على جاره الصداقة شحات بسبعة أهداف مقابل ثلاثة بقاعة مدينة البيضاء.

حضور جماهيري كبير وأهازيج رافقت المباراة النهائية التي ستحدد هوية الفريق المنتقل لنهائيات ليبيا حيث سيطر فريق الأخضر جميع مراحل اللقاء وكانت الفروقات في المستوى الفني بين الفريقين واضحة لمصلحة أبناء مدينة البيضاء.

الأخضر بهذا الانتصار الجديد أكد على قدومه بقوة في دور كرة القدم داخل الصالات هذا العام ويبقى الرهان الأكبر هو مقدرة الفريق على المنافسة الحقيقية في مستقبل البطولة على مستوى ليبيا التي ستشهد تواجد النصر بطل بنغازي وفرق منطقتي الغربية والوسطى.

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