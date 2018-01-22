الصداقة يواصل عزف الانتصارات

شحات 22 يناير 2018 ( وال ) – كرر فريق الصداقة عزف سيمفونيته المفضلة هذا الموسم، وهي تحقيق الانتصارات، عقب فوزه على المختار بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، وذلك لحساب منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

توسط اللقاء الحكم الدولي محمد رجب، حيث بدأ الصداقة المقبلة مهاجماً باحثاً عن افتتاح التسجيل، وشكل العديد من الهجمات الخطيرة على مرمى المختار، لكن سرعة لاعبيه حالت دون تغيير لوحة الأهداف التي كانت ينتظرها جمهوره داخل ملعب الصداقة بشحات يوم أمس.

وواصل الصداقة ضغطه مهيمناً على مجريات اللعب، وبالرغم من صيحات المدرب التونسي المنصف العرفاوي من خارج خطوط الملعب إلا أن الشوط الأول إنتهى سلبياً بين الفريقين.

في النصف الثاني من اللقاء، زادت خطورة الصداقة أكثر مهدداً مرمى المختار، ورويداً رويداً أصبح لاعبي الصداقة يقتربون أكثر من المرمى، بعيون يتطلعها الأمل لمغازلة الشباك، ونالوا ما يريدون عند الدقيقة 83 عندما سجل الهداف محمد بلاش أول أهداف اللقاء.

هدف بلاش وكأنه فتح الشهية للاعبي الصداقة المتسرعين في التسجيل في النصف الأول من اللقاء، وعند الدقيقة 85 ومن تسديدة قوية من منتصف الملعب يتمكن المدافع عمر داوود تسجيل الهدف الثاني باللقاء، مختتماً بعدها جبريل المغربي الشهير بـ ميمي الأهداف في الدقيقة 89 بعد أن راوغ وتلاعب بمدافعي المختار، لتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة للصداقة(وال- شحات) س أ / س ع

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