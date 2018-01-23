فيديو إصابة «رونالدو» يحقق ملايين المشاهدات

نشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية الرياضية، فيديو وصوّر عن كثب، لإصابة كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني أمام ديبورتيفو لاكورونيا في الدوري الإسباني.

وظهر فى الفيديو، فداحة الإصابة التي تعرض لها النجم البرتغالي عندما اصطدمت قدم المدافع بوجهه أثناء تسجيله هدفه الثاني في المباراة، وأسفر ذلك عن شق مخيف في وجهه.

وقالت الصحيفة، اليوم الثلاثاء، أن رونالد ظهر أثناء تدريب الفريق وقد بدت إحدى عينيه متورمة نتيجة الإصاب، مشيرة إلى أن المهاجم البرتغالي لن يتمكن من الالتحاق بزملائه في مباراة ليجانيس المقررة الخميس، في ربع نهائي كأس الملك.

يذكر أن رونالدو، قد أصيب الأحد، بجروح في وجهه خلال مباراة التي سحق فيها النادي الملكي ديبورتيفو لاكورونيا 7-1، ضمن الجولة العشرين من دوري الدرجة الأولى في إسبانيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية