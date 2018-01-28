المنتخب الليبي يلاقي الكونغو برازفيل بطموح التأهل للدور النصف نهائي

أغادير 28 يناير 2018 ( وال ) – يخوض اليوم المنتخب الليبي الأول لكرة القدم لقاء الدور الربع نهائي من ببطولة أفريقيا للاعبين المحليين الشان 2018 أمام نظيره منتخب الكونغو برازافيل، في المباراة التي ستجمع المنتخبين على أرضية ملعب أدرار في مدينة أغادير.

فرسان المتوسط يدخلون اللقاء وكلهم أمل ورغبة كبيرة في مواصلة المشوار الأفريقية، وسيسعى أبناء المدرب عمر المريمي في الظهور بمظهر أفضل من رواندا الأخيرة والتي حسمها في الأمتار الأخير بقدم المعتصم بوشناف.

الكونغو برازفيل والتي ستلاقي المنتخب الليبي قد تأهلت أول المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، وهي متسلحة بعديد من اللاعبين منهم دومينيك مالونجا، فابريس نغيسي أونداما، هاردي بينجيلا.

فرسان المتوسط متسلحين بانتصارهم الأخير على رواندا، والذي بدوره أعطاهم دافع كبير للمضي قدماً نحو الأدوار الأولى، يتطلع منتخبنا الوطني في مباراة اليوم أمام نظيره الكونغولي لخطف بطاقة التأهل للدور النصف النهائي، رافعين شعار لابديل غير الفوز.

وبحسب ما نشرته الصفحة الرسمية فإن المدرب عمر المريمي الذي سيتابع المباراة من المدرجات بسبب العقوبة التي تعرض لها في المباراة الماضية أمام رواندا بسبب دخوله إلى أرضية ملعب طنجة للتعبير عن فرحته بالتأهل دوًن في مفكرته عديد الملاحظات الفنية حول المنتخب المنافس صحبة مساعده المدرب الصربي “داركو” الذي سيقود منتخبنا في هذه المباراة المفصلية التي سيخوضها زملاء نشنوش بطموح الفوز ومواصـلة المشـوار فـي النسـخة الخـامسة لبطـولة الأمـم الإفـريقية للمـحليين.(وال –أغادير) س أ/ أ د

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