أرسنال يتعاقد مع أوباميانج في صفقة قياسية للنادي

المتوسط:

أعلن أرسنال تعاقده مع المهاجم بيير-إيمريك أوباميانج من بروسيا دورتموند الألماني بعقد طويل المدى في صفقة قياسية للنادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وذكرت تقارير بريطانية أن قيمة الصفقة بلغت حوالي 56 مليون جنيه إسترليني (79.2 مليون دولار) لتجتاز قيمة أعلى صفقة سابقة للنادي عندما ضم المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت من أولمبيك ليون في بداية الموسم الجاري مقابل 46.5 مليون جنيه إسترليني.

وسجل أوباميانج مهاجم الجابون 98 هدفا في 144 مباراة بالدوري الألماني كما ساعد ناديه على هز الشباك 172 مرة خلال 213 مباراة في كل المسابقات.

ويتصدر أوباميانج أيضا قائمة هدافي منتخب الجابون على مدار تاريخه برصيد 23 هدفا في 56 مباراة واختير كأفضل لاعب كرة قدم أفريقي في 2015.

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