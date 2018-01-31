النصر السعودي يضم الجزائري جابو على سبيل الإعارة

المتوسط:

أعلن نادي النصر المنتمي لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم تعاقده مع الجزائري عبد المؤمن جابو لاعب وفاق سطيف اليوم الأربعاء.

وقال النصر في حسابه على تويتر إن سلمان بن فهد المالك رئيس النادي وقع العقد الرسمي مع جابو بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية شراء بطاقة اللاعب.

وكان النصر قد أجرى تغييرات في بعض لاعبيه الأجانب خلال فترة الانتقالات الشتوية وتعاقد أيضا مع التونسي فرجاني ساسي وجونيور كابانانجا مهاجم الكونجو الديمقراطية.

ويحتل النصر، الذي خسر ثلاث مرات في آخر أربع مباريات، المركز الرابع في الدوري برصيد 27 نقطة من 18 مباراة وبفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر.

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