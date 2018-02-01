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بالفيديو.. السيتي يحلق منفرداً بصدارة الدوري الإنجليزي

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

رفع مانشستر سيتي الإنجليزي رصيده إلى 68 نقطة بعد الفوز على وست بروميتش ألبيون بثلاثية نظيفة، أمس الأربعاء، في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم “البريميرليج”.

وسجل للسيتي كل من البرازيلي فرناندينيو في (د.19) والبلجيكي كيفن دي بروين في (د.68) والأرجنتيني سيرخيو أجويرو في (د.89)، ليبتعد السيتي في الصدارة مجددا بفارق 15 نقطة عن مانشيستر يونايتد الذي تجمد رصيده في المركز الثاني عند 53 نقطة عقب خسارته أمام توتنهام أمس.

وفي سياق متصل تعادل فريق ستوك سيتي مع ضيفه واتفورد سلبياً.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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