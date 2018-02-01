بالفيديو.. توتنهام يفوز على اليونايتد بهدفين نظيفين

المتوسط:

حقق توتنهام الفوز على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين، في مباراة القمة التي أقيمت مساء أمس الأربعاء، ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم “البريميرليج”.

بدأتوتنهام بتسجيل أول أهدافه بعد 11 ثانية فقط من صافرة بداية اللقاء، التي أطلقها الحكم الدنماركي كريستيان إريكسن اللذي قاد تحكيم المباراة، و في الدقيقة 28 أحرز مدافع مانشستر يونايتد فيل جونز الهدف الثاني بالخطأ في مرمى فريقه.

ورفع توتنهام رصيده بهذه النتيجة إلى إلى 48 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطتين وراء تشيلسي وليفربول، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد في المركز الثاني عند 53 نقطة، واتسع الفارق بينه وبين المتصدر مانشستر سيتي إلى 15 نقطة.

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