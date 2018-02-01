مواعيد مباريات دوري الدرجة الثالثة لفرق المنطقة الشرقية

بنغازي 01 فبراير 2018 ( وال ) – أعلن الأتحاد الفرعي لكرة القدم في مدينة بنغازي عن مواعيد مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة دوري الدرجة الثالثة من الدوري الليبي لكرة القدم، وذلك بإقامة أربعة مباريات.

على ملعب شهداء بنينه يلتقي اليوم فريق المقرون مع فريق النهر في المباراة الأولى، وفي اللقاء الثاني يتبارى فريق أطلس مع فريق قاريونس.

ويتقابل في المباراة الثالثة فريق المختار مع فريق بودريسة، وعلى أرضية ملعب المرج يواجه فريق الشعلة فريق الرجمة، وذلك بحسب ما نقلته الصفحة الرسمية للاتحاد الفرعي ببنغازي. ( وال – بنغازي ) س أ/ أ د

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال