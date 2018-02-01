نادي خليج سرت يكرم رئيس الهيأة العامة للشباب والرياضة

بنغازي 01 فبراير 2018(وال) – قامت ظهر اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم لنادي خليج سرت بزيارة إلى رئيس الهيأه العامة للشباب والرياضة في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور طلال أبوخطوة في مقر الهيأة بنغازي.

وقدم خلال الزيارة درعا تكريميا من إدارة خليج سرت للدكتور أبوخطوة تقديرا وعرفانا منهم على ما قدمته الهيأة من دعم ومساندة للنادي وللفريق الأول لكرة القدم.

وصرح مدير الكرة في فريق خليج سرت مسعود الرماش لوكالة الأنباء الليبية ” أن خليج سرت سيكون سباقا لمثل هذه البوادر وسباقا في تجميع ليبيا ولملمة الشمل وسنمثل ليبيا بهذا الشأن خير تمثيل”.

وأضاف الرماش “تقديمنا لدرع الوفاء للدكتور أبوخطوة ماهو إلا شئ بسيط وتعبيرا منا على امتنانا للهيأة ولكل العاملين بها على ماقدموه لنادي خليج سرت ولدعمهم المتواصل والدائم لنا”.(وال – بنغازي) ف ح / أ د

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