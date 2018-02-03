الأهلي بنغازي يتجاوز خليج سرت ودياً  

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حقق الأهلي بنغازي الفوز ودياً بملعب بنينا على حساب خليج سرت بهدفين دون مقابل ضمن استعدادات الفريق لخوض مباراته الثانية في إياب الدوري الممتاز والتي ستجمعه بفريق الهلال مساء الجمعة.

وسجل اللاعب الشاب محمد التاورغي المُلقّب بـ “العكشي” الهدف الأول للأهلي بينما تكفل إبراهيم أبودبوس بإحراز الهدف الثاني في المباراة التي أقيمت بحضور الجمهور وبتواجد الثلاثي المحترف للفريق البرازيلي جيوفاني والنيجري ايفري ايبونغ والبوركيني فاروقا.

واستهل الأهلي مبارياته في مرحلة الإياب بفوز على حساب النجمة بهدف مهاجمه أحمد كراوع متصدراً مجموعته الأولى وينتظر خليج سرت أول لقاء له سيجمعه مع النصر في وقت لاحق ستحدده لجنة المسابقات بعد عودة المنتخب الوطني من المشاركة ببطولة أفريقيا للمحليين.

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