الفلاح: علينا دفع إيجار ملعب بتروسبورت ستة ألاف دولار ومستحقات الحكم المغربي سعيد قزاز

بنغازي 03 فبراير 2018(وال)- تحدث نائب رئيس نادي التحدي الرياضي، أحمد الفلاح لوكالة الأنباء الليبية عن : أخر استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بنادي التحدي للمشاركة المستحقة في بطولة أبطال الدوري الإفريقية.

وقال الفلاح – في حوار خاص مع وكالة الأنباء الليبية – رغم الظروف الصعبة والقاسية التي يعاني منها التحدي إلا أنه بعد فترة الراحة بنهاية مرحلة الذهاب كثف تدريباته بقيادة المدرب المحلي صالح رحيل والطاقم الفني المصاحب له, وتم توقيع عقود لبعض الإضافات من اللاعبين للمشاركة بهم أفريقيا وتكملة الدوري مرحلة الإياب.

الهادي عمارة من نادي الأخضر هداف نادي التحدي السابق موسم2015- 2014 محمد التاورغي حارس مرمي من خليج سرت، وتم الدفع باللاعب عبد الله الفرجاني مواليد 1998 الظروف المادية وعدم توفرها حالت دون التعاقد مع لاعبين أفارقة للمشاركة بهم مع الفريق في البطولة الأفريقية.

وبخصوص مشاركة التحدي الذي يعاني من قلة الدعم وهو بصدد المشاركة في بطولة أبطال الدوري أمام الفريق الثاني يوم 11 فبراير الجاري الساعة الخامسة على ملعب بتر وسبورت في جمهورية مصر وستكون مباراة العودة علي ملعب الفريق الثاني.

بين الفلاح عن أن الإدارة الفنية وضعت خطتها لخوض هذه المباراة ولكننا إداريا صدمنا من جهات مسئوله كهيأة الرياضة واتحاد الكره للتجاهل الكامل لفريق التحدي هذا الفريق الذي يعاني من النزوح ولا يملك من الإمكانيات شيئا وأستطاع أن يخوض الدوري الممتاز ويتحصل على البطولة بالعلامة الكاملة، وشارك في مربع الذهبي مع الاتحاد والأهلي بنغازي والأهلي طرابلس، وتمكن التحدي من انتزاع ورقة التأهل للأفريقية أبطال الدوري نحن بدأنا مشوارنا من تحت الركام وسنكمل بأذن الله هذا المشوار ومشوارنا الإفريقي.

وواصل نائب رئيس نادي التحدي الرياضي، أحمد الفلاح حديثه مقدما الشكر للشركة الإفريقية للطيران، وعلى رأسهم السيد عبد الكريم منجف، والسيد ناصر الفيتوري؛ الذين وافقوا على رعاية فريق نادي التحدي وتم والحمد الله توقيع عقد الرعاية؛ ولازلنا نحتاج إلى الكثير. لدينا مستحقات كبيرة منها دفع إيجار ملعب بتروسبورت ستة ألاف دولار ومستحقات الحكم المغربي سعيد قزاز ومساعديه والحكم الرابع والمراقب.

وقال الفلاح من المفترض أن يسافر الفريق مبكرا قبل موعد المباراة بأيام وهذا سيكلفننا الكثير وليس لدينا الاستطاعة لذلك ‘لهذا أملنا في الناس الخيرة والغيورة لان التحدي يشارك باسم 6 ملايين ليبيي وليس باسم التحدي فقط وهذه رسالة صريحة للأفارقة ولكل العالم.

وقدم الفلاح رسالة أخيرة قال فيها: “التحدي يعاني ويلعب لستة ملايين ليبي نأمل الدعم لهذا الفريق لإيصال رسالتنا للعالم الخارجي بأن الليبيين مهما يمرضون لا يموتون التحدي فريق بطولات67،77، 97، وها هو الآن يمثل ليبيا 2017 وبارك الله في كل من قدم يد العون للتحدي ولمن يريد أن يقدم لنا العون والمساعدة “.(وال- بنغازي) ف ح / س ع / ع م

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