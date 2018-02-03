مانشستر سيتي يتعادل مع بيرنلي مهدراً العديد من فرص فوزه

عين ليبيا

أهدر مانشستر سيتي المتصدر العديد من الفرص السهلة ليتعادل 1-1 مع مضيفه بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وتقدم المدافع دانيلو بهدف لسيتي بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء بعد مرور 22 دقيقة وأدرك يوهان جودموندسون التعادل لبيرنلي قبل ثماني دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

حيث دفع السيتي ثمن إهدار رحيم سترلينج العديد من الفرص السهلة أخطرها وهو أمام المرمى مباشرة أثناء التقدم 1-صفر في الدقيقة 71 وقبل أن يستبدله المدرب بيب جوارديولا.

وأصبح رصيد سيتي 69 نقطة من 26 مباراة وبفارق 16 نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني الذي يواجه هدرسفيلد اليوم. ويملك بيرنلي 36 نقطة في المركز السابع.

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