المنتخب الليبي يكتفي بالترتيب الرابع في “الشان”

فقد المنتخب الليبي لكرة القدم مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام المنتخب السوداني بركلات الترجيح، بعد انتهاء شوطي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وافتتح لاعب المنتخب السوداني ولاء الدين موسي النتيجة لفريقه في الدقيقة الثامنة من المباراة، فيما عادل المنتخب الليبي النتيجة عن طريق لاعبه سالم عبلو في الدقيقة 84، ليلجأ بعدها الفريقان إلى ركلات الترجيح التي فاز بها المنتخب السوداني بنتيجة 4-2.

وبهذه النتيجة نال المنتخب السوادني برونزية البطولة، في حين اكتفى المنتخب الليبي بالترتيب الرابع.

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