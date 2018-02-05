فيديو.. نابولي يسحق بينيفينتو ويحافظ على صدارة الكالتشيو

المتوسط:

فاز فريق نابولي، مساء الأحد، على مضيفه بينيفينتو بهدفين نظيفين، ضمن المرحلة الـ23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

سجل الهدف الأول لنابولي اللاعب البلجيكي دريس مرتنز في الدقيقة 20، وأضاف قائد الفريق وهدافه التاريخي اللاعب السلوفاكي ماريك هامسيك الهدف الثاني في الدقيقة 47.

وأبقى الفريق الجنوبي على فارق النقطة مع يوفنتوس حامل اللقب وملاحقه على صدارة الترتيب، وذلك بعد فوز السيدة العجوز بسباعية نظيفة على ساسوولو.

وأصبح رصيد نابولي 60 نقطة، فيما تجمد رصيد بينيفينتو عند 7 نقاط في قاع الترتيب.

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