فيديو.. صلاح يقود ليفربول للإنفراد بالمركز الثالث في الدورى الإنجليزى

المتوسط:

انفرد ليفربول بالمركز الثالث، بعد أن رفع رصيده إلى 51 نقطة، عقب تعادله في اللقاء المثيرة مع ضيفه توتنهام، مساء الأحد، على ملعب “أنفيلد” ضمن منافسات الجولة 26 من الدورى الإنجليزى الممتاز “بريميرليج”.

وسجل النجم محمد صلاح هدف ليفربول الأول، فى الدقيقة الثالثة من بداية المباراة، ثم أدرك فيكتور وانياما التعادل لتوتنهام، فى الدقيقة 80 من زمن اللقاء.

ونجح صلاح فى إضافة الهدف الثانى لليفربول، فى الدقيقة 91، بطريقة رائعة، مراوغاً أكثر من لاعب داخل منطقة الجزاء، ثم خطف هارى كين التعادل لتوتنهام فى الدقيقة 95 عن طريق ركلة جزاء.

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