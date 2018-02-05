فيديو.. برشلونة يفوز على إسبانيول ويعزز صدارته للدوري الإسباني

المتوسط:

واصل فريق برشلونة الإسبانى إنفراده بصدارة الدوري الأسباني، بعد أن رصيده إلى 58 نقطة، بتعادله مع مضيفه إسبانيول، مساء الأحد، على ملعب “كورنيلا البرات”، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة الدورى الإسبانى “الليجا”.

تعادل الفريقان بهدف لكل منهما، حيث أحرز جيرارد مورينو هدف التقدم لصالح إسبانيول فى الدقيقة 66، ثم أدرك جيرارد بيكيه التعادل لبرشلونة فى الدقيقة 83.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدورى الإسبانى، بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد الثانى برصيد 46 نقطة، و19 نقطة عن غريمه التقليدى ريال مدريد صاحب المركز الرابع برصيد 39 نقطة.

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