صولة يتألق مع المحرق البحريني

قاد اللاعب الليبي محمد صولة فريقه المحرق البحريني إلى فوز صعب على مضيفه فريق المنامة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن الأسبوع الثاني عشر من الدوري البحريني الممتاز لكرة القدم.

ودخل المهاجم الليبي في دقائق الشوط الثاني بعدما تأخر فريقه في النتيجة بفارق هدف وبواقع 1-2 ليتغير الأداء وتتغير النتيجة لصالح فريقه المحرق بعد هدف ثالث من علامة الجزاء بعد عرقلة صولة داخل منطقة فريق المنامة قبل حوالي 4 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وبهذه النتيجة استطاع المحرق الحفاظ على سجله الخالي من أي خسارة بالمسابقة المحلية البحرينية معزز موقعه في الصدارة ليكون في طريق مفتوح أمام التتويج باللقب المحلي.

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