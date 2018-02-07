التونسي الجزيري يودع بطولة صوفيا للتنس

ودَّع التونسي مالك الجزيري، بطولة صوفيا للتنس، البالغ مجموع جوائزها 345.561 ألف دولار، من الدور الأول.

وخسر الجزيري، في الدور الأول للبطولة، اليوم الأربعاء، أمام الألماني ماكسيميليانو مارتيريار (82 عالميًا)، بمجموعتين دون رد بواقع (6-7)، و(4-6)، بعد ساعة، و27 دقيقة من اللعب.

كان الجزيري، يشكو في الفترة الأخيرة من إصابة أثرت على مردوده، وعلى نتائجه في الجولة التي قام بها في أستراليا، وهو ما جعله يتراجع في التصنيف العالمي الجديد للشهر الماضي، حيث تدحرج للمرتبة 110 عالميًا.

يذكر أنَّ الجزيري، وصل في فبراير/شباط العام الماضي للمرتبة الـ47 عالميًا، وهي أفضل مرتبة وصل لها في مسيرته.

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