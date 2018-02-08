بعد نجاح جورج وايا في ليبيريا.. الحاج ضيوف يعلن ترشحه لرئاسة السنغال

وكالات – المتوسط:

قال نجم منتخب السنغال ومهاجم ليفربول السابق الحاج ضيوف، إنه يفكر في اقتحام مجال السياسة، مثل العديد من نجوم كرة القدم الذين سبقوه في هذا المجال السياسة، والذي كان آخرهم جورج ويا رئيس ليبريا.

وكشف لاعب كرة القدم السابق الحاج ضيوف عن نيته في خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة فى السنغال.

وتابع ضيوف، فى تصريحات نشرها موقع “فور فور تو” الإنجليزي: “اتخذت قرارا بالدخول فى عالم السياسية، لأن هناك العديد من الأشخاص الذين ينتظرونى لتغيير العديد من الأشياء فى بلدى وافكر في خوض انتخابات الرئاسة”.

وأضاف: “أنا مستعد للقيام بذلك لأننى أريد أن أكون فى صفوف الشباب”، مؤكدًا أنه استلهم الفكرة من الأسطورة جورج وايا الذى يشغل الآن منصب رئيس ليبيريا.

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