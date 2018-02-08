إلغاء دورة تونس المفتوحة للتنس بعد أحداث متحف باردو

الحدث- قرّرت رابطة لاعبي التنس المحترفين إلغاء دورة تونس المفتوحة للعبة هذا العام بعد الهجوم المسلح على متحف باردو وسط تونس العاصمة وأدى لمقتل عدد من السياح.

وقالت إدارة نادي تونس للتنس منظمة الدورة الدولية المفتوحة إنّ رابطة لاعبي التنس المحترفين قررت ألغاء دورة تونس المفتوحة للتنس 2015 في علاقة مع الأحداث الأخيرة لمتحف باردو.

وقبل أسبوع فتح مسلحان النار على مجموعة من السياح في متحف باردو بتونس العاصمة وقتلوا 20 سائحا في أسوأ هجوم في تاريخ البلاد.

وانطلقت دورة تونس المفتوحة للتنس عام 1982 ثم توقفت لمدة عشرين عاما قبل أن يتعود عام 2005.

ويبلغ مجموع جوائز دورة تونس المفتوحة للتنس 125 ألف دولار.

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