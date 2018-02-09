الاتحاد الانجليزي: اتهام رودريجيز لاعب وست بروميتش بتوجيه اهانات عنصرية

المتوسط:

قال الاتحاد الانجليزي لكرة القدم إن جاي رودريجيز مهاجم وست بروميتش البيون يواجه اتهاما بتوجيه اهانات عنصرية ضد جايتان بونج مدافع برايتون اند هوف البيون خلال مواجهة الفريقين في الدوري الممتاز الشهر الماضي.

وقال الكاميروني بونج إن رودريجيز وجه إليه حديثا عنصريا خلال فوز وست بروميتش 2-صفر.

وجاء في بيان الاتحاد الانجليزي “تم اتهام جاي رودريجيز بعد واقعة خلال مباراة وست بروميتش البيون ضد برايتون اند هوف البيون يوم 13 يناير “.

وأضاف “هناك مزاعم أنه استخدم كلمات مسيئة ومهينة تتضمن إشارة إلى الأصل العرقي و اللون و العرق”.

وقال ريتشارد جارليك مدير وست بروميتش في بيان على موقع النادي “سنساند جاي كفريق خلال هذه التحقيقات”.

ويملك رودريجيز البالغ عمره 28 عاما حتى 16 فبراير شباط الحالي للرد على هذه الاتهامات.

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