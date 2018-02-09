اليوم.. نهائي تونسي مصري لبطولة الرياض لمحترفي التنس

المتوسط:

سيواجه التونسي معز الشرقي منافسه المصري يوسف حسام في نهائي بطولة الرياض لمحترفي التنس اليوم الجمعة.

وتستضيف السعودية البطولة، التي يشارك فيها 32 لاعبا من سبع دول عربية، ضمن استعداداتها لخوض منافسات المجموعة الثالثة بمنطقة آسيا‭/‬الأوقيانوس في كأس ديفيز لفرق الرجال في فيتنام في أبريل نيسان.

فقد تغلب التونسي الشرقي المصنف 523 عالميا على المصري محمد صفوت المصنف الأول في البطولة والمصنف 218 على العالم بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة وبواقع 7-6 و3-6 و7-6.

وفي المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي، فاز المصري حسام المصنف 297 على مواطنه كريم مأمون المصنف 243 بنتيجة 6-4 و7-5.

وسيجمع نهائي الزوجي الذي سيقام غدا أيضا بين الثنائي المصري المؤلف من مأمون وشريف صبري مع الثنائي التونسي الذي يضم الشرقي وأنيس غربال.

وضمن الفعاليات المصاحبة للبطولة حضر مجموعة من طلاب المدارس منافسات البطولة اليوم حيث تلقى الطلاب تدريبات خاصة برياضة التنس.

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