إصابات فيروسية جديدة في الألعاب الأولمبية 2018

رصد منظمو دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية 11 إصابة جديدة بفيروس يسبب القيء والإسهال، ليصل العدد الإجمالي إلى 139 حالة.

وتمثل حالات الإصابة الجديدة بفيروس “نوروفيروس”، انخفاضا كبيرا عن 42 حالة جديدة سجلت يوم الخميس، و54 حالة في اليوم الذي سبقه.

وتفشى هذا الفيروس خلال الاستعداد لمراسم الافتتاح التي أقيمت، أمس الجمعة، في بيونغ تشانغ، مما أدى إلى وضع حوالي 1200 رجل أمن في الحجر الصحي، ودفع المنظمين للاستعانة بأفراد عسكريين ليحلوا محلهم.

وحتى الآن، لم يتم تأكيد إصابة رياضيين بالفيروس شديد العدوى، وأجبر تفشي الفيروس في بطولة العالم لألعاب القوى في العام الماضي في لندن، متنافسين من عدة دول على عدم المشاركة.

وقالت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية إن عددا من الوكالات تتعاون لكبح انتشار الفيروس، حيث يتم اختبار نقاوة المياه وتجري عمليات تفتيش في المواقع والمطاعم والفنادق وأماكن إقامة العمال.

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