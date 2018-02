برشلونة يتعثر في تعادل باهت مع خيتافي

المتوسط:

فشل برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم في اختراق دفاع خيتافي في تعادل باهت بدون أهداف اليوم الأحد ليصبح الفريق القطالوني متقدما بفارق سبع نقاط على أقرب ملاحقيه.

وكاد فيليب كوتينيو أن يهز الشباك بتسديدة من مسافة بعيدة لكن الحارس فيسنتي جويتا أبعد الكرة كما تصدى لمحاولتين من يري مينا ولويس سواريز قرب النهاية.

وقدم ليونيل ميسي هداف برشلونة أداء متواضعا وسدد عدة ركلات حرة خارج المرمى فيما عاد عثمان ديمبلي من الإصابة لكنه لم يساعد الفريق بعد مشاركته كبديل.

وبعد فوز اتليتيكو مدريد أمس السبت على ملقة، قلص فريق المدرب دييجو سيميوني الفارق بواقع نقطتين.

