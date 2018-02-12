إيسكو يسرب المعلومات للإعلام من داخل غرفة الملابس وعدد من اللاعبين يقطعون علاقتهم معه

عين ليبيا

يعيش النجم الإسباني «إيسكو ألاركون» صانع ألعاب ريال مدريد، أسوأ أيامه مع نادي العاصمة بعدما قطع نجوم الفريق الأبيض علاقتهم به، واصفين إياه بـ «الخائن» نتيجة شكهم بأنه من يسرب المعلومات للإعلام من داخل غرفة الملابس.

كما أن كريستانو رونالدو وكريم بنزيمة ومارسيلو وكاسيميرو، بالإضافة إلى غاريث بيل انقلبوا على إيسكو وقطعوا علاقتهم معه، بعدما شكوا بأنه من يسرب الأخبار التي تخص الفريق إلى وسائل الإعلام.

ويقول لاعبو ريال مدريد أن إيسكو يسرب كافة الأخبار السيئة الخاصة بهم والتي تتعلق بسلوكهم وعلاقة لاعبي الفريق مع بعضهم بعضاً، وهو ما تسبب بوجود شرخ بالعلاقة بين لاعبي النادي داخل غرفة الملابس، بل إن اللاعبين باتوا ينعتونه بـ «الخائن» رغم اعترافهم بأنه لاعب يمكن له إحداث الفارق داخل الملعب.

وبدأت العلاقة بين نجوم ريال مدريد وإيسكو بالتوتر مطلع الموسم الجاري، بعدما أبدى بعضهم غضبه من رحيل الكولومبي خاميس رودريغيز إلى بايرن ميونخ، وكان بعضهم يطالب بأن يرحل إيسكو من الفريق بدلاً منه.

ودفعت تلك الخلافات إيسكو إلى الحديث للرئيس فلورنتينو بيريز مطالباً إياه بالرحيل أو إبعاد زيدان عن تدريب الفريق نهاية الموسم في حال بقي المدرب الفرنسي يتجاهل اختياره في التشكيلة الأساسية.

وانفجر بعض لاعبي ريال مدريد من الغضب بعدما عرفوا بأن إيسكو طلب من الرئيس إبعاد المدرب زين الدين زيدان، معتبرين إياه يهدف إلى زعزعة استقرار الفريق فقط، وأنه لا يريد الرحيل عن صفوف الريال الذي جدد عقده مع الموسم الماضي.

وتقلص دور إيسكو مع ريال مدريد في الفترة الأخيرة، وبقي ملازماً لدكة البدلاء أو حتى الدخول لدقائق معدودة كلاعب بديل، مع وجود اهتمام ملحوظ من مانشستر سيتي ومدربه بيب غوارديولا بالحصول على خدماته.

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