المتوسط:

أفادَ تيتي مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم، بأنّه حدد 15 لاعبا سينضمون إلى تشكيلة «راقصي السامبا» لِخوض نهائيات كأس العالم 2018، حيث سيكون تياغو سيلفا وروبرتو فيرمينو ضمن هؤلاء الذين سيتوجهون إلى روسيا.

ونقلت رويترز عن تيتي قوله في مقابلة مع موقع “يو.او.إل إسبورتيس” البرازيلي “التشكيلة الأساسية ستكون كالآتي:

أليسون ومارسيلو وميراندا وماركينيوس ودانييل ألفيس وباولينيو وريناتو أوغوستو وكاسيميرو ونيمار وكوتينيو وغابرييل جيسوس، حيثُ أكمل فرناندينيو لاعب مانشستر سيتي وويليان من تشلسي قائمة الأسماء التي تأكد مشاركتها في التشكيلة التي ستضم 23 لاعبًا.

وأوقعت القرعة البرازيل، وهي المنتخب الوحيد الذي فاز بلقب كأس العالم خمس مرات، في المجموعة الخامسة التي تضم كوستاريكا وسويسرا وصربيا.

The post مدرب منتخب البرازيل يُعلن تشكيلة الفريق في مونديال روسيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية