فهود الصابري يصلون إلى غانا لمواجهة إيدوانا ستارز

وصلت بعثة نادي التحدي إلى العاصمة الغانية آكرا من أجل مواجهة فريق إيدوانا ستارز الغاني في إياب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان فهود الصابري قد اختتموا استعداداتهم تحت إشراف مدربهم الوطني صالح رحيل على أرضية الملعب الجانبي لملعب بترو سبورت بمصر، قبل سفرهم إلى العاصمة الغانية آكرا ومنها إلى مدينة كوماسي ثاني أكبر مدن غانا.

وشهدت آخر تدريبات بعثة نادي التحدي غياب المهاجم عامر التاورغي بسبب إصابة طفيفة لا يزال يعاني منها، إلا أنه سيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة الإياب في غانا.

يذكر أن نادي التحدي كان قد فاز ذهابًا على إيدوانا ستارز بطل غانا وهو يحتاج فقط إلى التعادل من أجل التأهل إلى الدور القادم من دوري أبطال إفريقيا.

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