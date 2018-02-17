انطلاق بطولة المنطقة الشرقية للقوة البدنية في بنغازي

بنغازي 17 فبراير 2018 (وال)- انطلقت بصالة بيوت الشباب ببنغازي مساء أمس الجمعة، بطولة المنطقة الشرقية للقوة البدنية الأولى من نوعها .

هذا وتقام البطولة بتنظيم وإشراف الاتحاد الفرعي للمنطقة الشرقية بمشاركة 103 رياضي من مختلف أندية مدن المنطقة الشرقية بينها : الأهلي بنغازي، الأخضر، المروج، خليج سرت، التعاون، خليج أجدابيا، جامعة سرت .

وقد انطلقت منافسات البطولة في منافسات فئة الأساتذة 1 والأساتذة 2، اعقبها فئة تحت الناشئين، وستختتم مساء اليوم السبت منافسات البطولة بمنافسات فئة الكبار .

وستقام في ختام البطولة، حفل تتويج الحاصلين على الترتيب الأول على مستوى المنطقة الشرقية، وتكريم الترتيب الثاني والثالث .

وقال رئيس الاتحاد الفرعي للمنطقة الشرقية منير الشويهدي – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – “نعتبر هذه البطولة تمهيدية من أجل اكتشاف المواهب الجديدة، والتي تستعد للدخول في بطولة ليبيا، ومنها سيتم اختيار عناصر المنتخب الليبي الذي سيمثل ليبيا في المحافل والمشاركات الدولية” .

وأضاف الشويهدي أن “بطولة المنطقة الشرقية هي بداية اكتشاف المواهب، وترغيب الرياضيين في هذه اللعبة؛ حتى يكونوا على جاهزية لتشريف المنتخب الوطني” .

من جانبه، قال مدرب المنتخب الليبي ومدرب فريق الأهلي بنغازي للقوة البدنية الكابتن طارق مخلوف – لوكالة الأنباء الليبية – إن “هذه البطولة بداية الموسم للقوة البدنية، وما مشاركة 103 رياضي إلا دليل على أن اللعبة أصبح لها جمهور وعشاق ومحبين” .

وأضاف مخلوف أن “المنافسة يوم الجمعة كانت قوية، وتُعتبر من أفضل البطولات وهي اختباراً للمنطقة الشرقية، وإلى الآن التنظيم ناجح إلى درجة كبيرة” . (وال- بنغازي) ف ح / ر ت

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