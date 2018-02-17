ترقّب لديربي تونس العاصمة غداً

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية وتحديدا التونسية مساء الغد صوب ملعب رادس في تونس العاصمة لمتابعة ديربي الأفريقي والترجي.

وسيحل أبناءُ باب سويقة ضيوفًا على الأفريقي في مباراةٍ سيسعى فيها أصحاب الأرض للثأر من مباراة الذهاب والتي انتهت لصالح الترجي بهدف نظيف جاء من ركلة جزاء بإمضاء الفرجاني ساسي الذي سيغيب عن موقعة رادس مساء الغد بعد أن انضم رسميا لصفوف النصر السعودي في الميركاتو الشتوي.

ومن جهته يسعى الترجي تحت قيادة خالد بن يحي إلى مواصلة الصدارة والتغريد وحيدًا في صدارة جدول الترتيب العام خاصة بعد أن تمكن من الفوز على النجم الساحلي الخميس الماضي في مباراة مثيرة شهدت ركلتي جزاء واحدة لكل فريق بالإضافة إلى 3 ورقات حمراء أدت إلى طرد عمار الجمل وعليا البريقي من النجم.

واستعاد الترجي في المباراة الماضية هدافه طه ياسين الخنيسي والذي من المتوقع أن يكون من أبرز نجوم لقاء الغد، الذي سيغيب عنه هيثم الجويني.

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