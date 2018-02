الفيفا يعد فيلما تسجيليا عن منتخب مصر قبل المشاركة في كأس العالم

المتوسط:

زار وفد من اللجنة الإعلامية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) مقر النادي الأهلي متصدر الدوري الممتاز لإعداد فيلم وثائقي عن منتخب مصر قبل مشاركته في كأس العالم 2018 في روسيا الصيف المقبل.

تنافس مصر، التي شاركت في كأس العالم لآخر مرة في نسخة 1990 بايطاليا، ضمن المجموعة الأولى برفقة روسيا صاحبة الضيافة وأوروجواي والسعودية.

وتقام النهائيات في الفترة بين يونيو حزيران ويوليو تموز هذا العام.

ونقل موقع الأهلي على الإنترنت عن محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي قوله إن وفد الفيفا حضر لمقر النادي للتسجيل مع بعض اللاعبين الدوليين.

وأضاف مرجان “اختيار الفيفا وقع على أربعة لاعبين من مصر وجميعهم من الأهلي هم شريف إكرامي وأحمد فتحي وسعد سمير وعبد الله السعيد. تم التسجيل معهم عن كأس العالم والنادي وروسيا.

