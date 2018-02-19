الليبي محمد الشركسي يحطم رقما قياسيا في بطولة للقوة البدنية شمال بريطانيا

ويلز 19 فبراير 2018 (وال)- حطم اللاعب الليبي محمد الشركسي الرقم القياسي في بطولة للقوة البدنية التي أقيمت في مدينة رال شمال ويلز،بمشاركة العديد من اللاعبين في لعبة القوة البدنية.

واللاعب محمد الشركسي البالغ من العمر “18 عاما” نجح في حصد 500 نقطة،في حين الرقم المطلوب 390 نقطة،في الوقت الذي يُشارك فيه اللاعب لأول مرة في مسابقة للقوة البدنية على مستوى شمال بريطانيا.

وتمكن الشركسي من رفع 162 ونص kg بحركة الرجلين،وحركة قوة الصدر بوزن 127 ونص kg، رفع الوزن على مستوى الفخذ 210 kg .

وبهذا الفوز يتأهل اللاعب محمد الشركسي للمشاركة في بطولة على مستوى أوروبا التي ستقام في شهر مايو المقبل . (وال- ويلز) س أ / س ع/ ر ت

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