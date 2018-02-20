الوحدة يهزم رفيق ويزيحه من المركز الرابع

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ازاح فريق الوحدة منافسه رفيق من المركز الرابع بعد أن تفوق عليه بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء بملعب طرابلس الدولي لحساب الجولة الثانية للمجموعة الرابعة.

تقدم الوحدة في الدقيقة 43 من الشوط الاول عبر أحمد زكي العلواني وأضاف اللاعب نفسه هدف ثاني في الدقيقة 69 من الشوط الثاني من علامة الجزاء وهو الهدف الرابع للاعب هذا الموسم.

وبهذا الفوز قفز الوحدة للمركز الرابع برصيد 8 نقاط فيما تراجع رفيق للمركز الخامس بعد تجمد رصيده عند 7 نقاط .

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