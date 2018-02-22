التعادل السلبي يحسم قمة الممتاز

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خيّم التعادل السلبي على قمة الأهلي طرابلس والمدينة في الدوري الممتاز، ورغم حضور الجمهور إلا أن المباراة كانت بلا نكهة لأن الأهداف غابت رغم الفرص.

ودخل الأهلي صاحب الضيافة بتشكيلته المعتادة (3 -5 -2) ولكن أبناء المدينة عرفوا جيدا كيف يوقفون خطر بطل النسخة الأخيرة من الدوري.

وأوفت القمة بوعودها في بعض دقائقها حيث شهدت هجمات قوية من كلا الطرفين كان نجماها عزاقة ونشنشوش بتصدياتهما الحاسمة في أغلب الأوقات.

ولم يرغب الطرفين بالتعادل بسبب الطموح في صدارة المجموعة الرابعة من الدوري الممتاز للوصول للرباعي الذي سيتحدد من خلاله بطل ليبيا موسم 2017– 2018.

ورفع المدينة رصيده بعد مباراة اليوم إلى 17 نقطة خلف الأهلي المتصدر بـ18 نقطة، لتشهد الجولات المقبلة منافسة نارية بين الاهلي والمدينة والخمس لحصد بطاقة الرباعي.

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