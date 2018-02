الأهلي يستضيف مونانا الجابوني في إستاد القاهرة

المتوسط:

قال الأهلي متصدر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، إن الجهات الأمنية المحلية وافقت على إقامة مباراة الفريق أمام مونانا الجابوني في ذهاب دور 32 لدوري أبطال افريقيا على إستاد القاهرة.

وقال محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي إنه تلقى اتصالا هاتفيا من ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المحلي يبلغه فيه بموافقة الجهات الأمنية على استضافة مونانا على استاد القاهرة بحضور خمسة آلاف متفرج.

ونقل موقع الأهلي على الإنترنت عن مرجان قوله “إقامة المباراة بإستاد القاهرة جاء للتيسير على الجماهير التي تعد الداعم الأول للفريق.

“القرار خطوة إيجابية لعودة الجماهير في اللقاءات القادمة في ظل رغبة رجال الأمن في ذلك”.

ويستضيف الأهلي، بطل القارة ثماني مرات وهو ما يشكل رقما قياسيا، الفريق الجابوني في السادس من مارس آذار المقبل.

وغابت الجماهير عن مباريات الدوري المحلي منذ حادثة استاد بورسعيد التي راح ضحيتها أكثر من 70 من مشجعي الأهلي في فبراير شباط2012.

وتسمح الجهات الأمنية في البلاد لأعداد محدودة من الجماهير بحضور مباريات الأندية المصرية في المنافسات الافريقية دون المحلية بينما تحضر الجماهير بكثافة في مباريات المنتخب.

