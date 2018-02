السعودية تتأهب لإطلاق ثلاثة سباقات سنوية للهجن

المتوسط:

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية اليوم الخميس إطلاق ثلاثة سباقات سنوية للهجن في عدد من المدن.

وقال حساب الهيئة على تويتر “السباقات الثلاثة هي كأس الهيئة العامة للرياضة في ميدان السيح في محافظة الإحساء وكأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية في ميدان تبوك بمنطقة تبوك.

“وسيتم أيضا إطلاق كأس الاتحاد السعودي للهجن في ميدان نجران في منطقة نجران على أن يتم الإعلان رسميا عن مواعيد السباقات الثلاثة في وقت لاحق”.

وتحظى الرياضة باهتمام كبير من جانب الحكومة التي تسعى لزيادة عدد الممارسين إلى 40 في المئة فضلا عن استضافة بطولات وأحداث رياضية عالمية متنوعة.

