فاز فريق الهلال على فريق القرضابية على ملعب شهداء بنينا في إطار الدوري الممتاز لكرة القدم، أمس الخميس.

ونجح فريق الهلال في إحراز ثلاث أهداف مقابل هدف في المباراة ، وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 16 نقطة، بينما يبقى فريق القرضابية برصيده السابق نقطة واحدة في آخر ترتيب هذه المجموعة.

