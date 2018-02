ليبيا تشارك في البطولة الأفريقية للشباب لرفع الأثقال

المتوسط:

تشارك ليبيا في البطولة الأفريقية للشباب والناشئين لرفع الأثقال التي ستستضيفها مصر خلال الفترة من26 وحتى 29 مارس المقبل باستاد القاهرة والمؤهلة إلى أولمبياد الشباب 2018 الأرجنتين.

وحسبما أعلن محمود محجوب رئيس اتحاد رفع الأثقال المصري أن 17 دولة حتى الآن أرسلت تأكيدها المشاركة، وضمت قائمة الدول كلا من: المغرب وتونس والجزائر والكاميرون وغانا وأوغندا وكينيا وجنوب أفريقيا وسيشل وموريشيوس وبتسوانا ومدغشقر وسيراليون وسوازيلاند والصومال، ومصر، بخلاف ليبيا.

