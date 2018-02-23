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مواجهات حاسمة بانتظار السويحلي والأهلي بنغازي

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يفتتح فريقا الأهلي بنغازي والسويحلي ممثلا ليبيا في البطولة العربية للكرة الطائرة مساء اليوم مبارياتهما في دور الثمانية بمواجهاه صعبة وهامة.

وسيلتقي الأهلي بنغازي نظيره العربي القطري في مباراة قوية بعدما ترشح الأهلي لهذا الدور في المركز الثاني بفوز في جميع المباريات وخسارة واحدة أمام الأهلي البحريني.

واستعد الأهلي لهذه المباراة بمواجهة فريق سعيدية سيدي بوسعيد التونسي وظفر بالفوز بثلاثة أشوط دون مقابل.

ولن تكون مواجهة ممثل ليبيا الأخر السويحلي سهلة حينما يلعب أمام أقوى فرق البطولة الترجي التونسي بعد مجموعة من العروض القوية التي قدمها أبناء مدينة مصراتة في الدور الأول من البطولة بتجاوز فرق بحجم اتحاد جدة السعودي والخسارة بفارق شوط أول أمام الريان القطري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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